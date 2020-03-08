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  3. İzleyenler büyülendi... Kocaeli'de görüntülendi

İzleyenler büyülendi... Kocaeli'de görüntülendi

İzleyenler büyülendi... Kocaeli'de görüntülendi

KOCAELİ'nin Başiskele sahilinde görüntülenen yunuslar, kendilerini izleyenlere görsel bir şölen yaşattı.

Türkiye’nin en büyük doğal limanı konumunda olan İzmit Körfezi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin çevre yatırımlarıyla temizlenmeye devam ediyor. Körfezdeki deniz suyunun temizlenmesi ile birlikte daha önce kaybolan bazı balık türleri de İzmit Körfezi’ne geri dönmeye başladı. Bu türlerden bir olan yunuslar da dün akşam saatlerinde Başiskele sahilinde görüldü. Deniz yüzeyine çıkarak izleyenlere görsel bir şölen yaşatan yunuslar bir süre sonra gözden kayboldu.


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