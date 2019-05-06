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  3. İzinsiz kazı yapan 10 kişiye gözaltı

İzinsiz kazı yapan 10 kişiye gözaltı

İzinsiz kazı yapan 10 kişiye gözaltı

Kütahya’nın Gediz İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı çalışma sonucunda Murat Dağı Sit alanında izinsiz kazı yaptıkları belirlenen 10 şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre bir ihbarı değerlendiren Gediz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri M.C, M.Ç, A.O.B, M.K, M.K, M.M, M.A, H.K, G.Ö, A.İ.Ç. isimli şahısları yakaladı. Şahısların ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda A.O.B. isimli şahsın evinde 1 adet define arama detektörü, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, M.K.’nın evinde yapılan aramada ise 1 adet ses ve gaz tabancası ele geçirildi. 

İfadelerinin alınmasının ardından Cumhuriyet Savcısının talimatı ile 6 şahıs gözaltına alındı, 4 şahıs ise serbest bırakıldı. Gediz Cumhuriyet Savcılığına sevk edilen 6 şüpheli şahıstan M.K. tutuklanarak Gediz Kapalı Cezaevine gönderildi. 
Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İHA

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