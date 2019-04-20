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İzinsiz gösteriye müdahale: 6 gözaltı

İzinsiz gösteriye müdahale: 6 gözaltı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, izinsiz basın açıklaması düzenlemek isteyen gruba polis müdahale etti. Olayda, 6 kişi gözaltına alındı.

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  İzinsiz basın açıklaması yapmak isteyen grup Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü. Polis, basın açıklamasının izinsiz olduğunu ve yürüyüşe izin verilmeyeceğini bildirdi. Bunun üzerine grup DBP ilçe başkanlığı önünde basın açıklaması gerçekleştirdi. Basın açıklamasını okuyan Havlet Öncü, polislerin kendisinden istediği kimliğini vermeyerek grup arasına karıştı. Polisin  Öncü'ye almak istemesinin ardından arbede çıktı. Arbede sonrası polis gruba tazyikli su ile müdahale etti.

  Müdahalenin ardından Havlet Öncü, DBP Kızıltepe yöneticisi Şükran Erol, HDP Mazıdağı İlçe Başkanı Mesut Ürün ve ismi öğrenilemeyen 3 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlılar emniyete götürüldü.

(İHA)

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