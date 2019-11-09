İyi, Kötü ve Çirkin adlı western filminin finaldeki üçlü düello sahnesi nasıl sonuçlanır?

Kim Milyoner Olmak İster sorusu İyi, Kötü ve Çirkin adlı western filminin 'İyi', 'Kötü' ve 'Çirkin' lakaplı karakterlerinin finaldeki üçlü düello sahnesi nasıl sonuçlanır? Kenan İmirzalıoğlu’nun sunuculuğunu üstlendiği Atv ekranlarında yayınlanan yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster tüm hızıyla devam ediyor. Hem bilgi veren, hem de eğlenceli anlara ev sahipliği yapan programda çıkan soruların cevapları da izleyiciler tarafından aratılıyor. İşte 9 Ekim Cumartesi günü çıkan soru…

İyi, Kötü ve Çirkin adlı western filminin 'İyi', 'Kötü' ve 'Çirkin' lakaplı karakterlerinin finaldeki üçlü düello sahnesi nasıl sonuçlanır?

A: İyi ölür, Kötü ve Çirkin hayatta kalır

B: Kötü ölür, İyi ve Çirkin hayatta kalır

C: İyi hayatta kalır, Kötü ve Çirkin ölür

D: Kötü hayatta kalır, İyi ve Çirkin ölür

Doğru cevap: B: Kötü ölür, İyi ve Çirkin hayatta kalır