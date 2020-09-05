İTÜ'lü Halit Ayar'ı öldürenler müebbet hapse çarptırıldı

Duruşmada son sözü sorulan Emra Yaşar, “Ben sadece olayı ayırmak istemiştim. Beni öldürecekleri korkusuna kapıldım. Keşke o gün ben ölseydim” dedi. Sanık Erhan Kurdal ise, “Aileden özür diliyorum” dedi. Kararını açıklayan mahkeme heyeti sanıklar Erhan Kurdal ve Emra Yaşar’ı “kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme sanıkları ayrıca “Yağmaya teşebbüs” suçundan 29 yıl 3 ay hapis cezasına da çarptırdı. Mahkeme sanıklara iyi hal indirimi de uygulamadı.