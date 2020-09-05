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  3. İTÜ'lü Halit Ayar'ı öldürenler müebbet hapse çarptırıldı
05 Eylül 2020 Cumartesi 08:00 | Son Güncelleme:

İTÜ'lü Halit Ayar'ı öldürenler müebbet hapse çarptırıldı

İTÜ'lü Halit Ayar'ı öldürenler müebbet hapse çarptırıldı
- HİLAL YILDIRIM

İstiklal Caddesi'nde 7 Eylül 2019'da, kendisinden para isteyen kişilere olumsuz yanıt veren İTÜ mezunu Halit Ayar'ın (23) öldürülmesine ilişkin davada dün karar çıktı.

Duruşmada son sözü sorulan Emra Yaşar, “Ben sadece olayı ayırmak istemiştim. Beni öldürecekleri korkusuna kapıldım. Keşke o gün ben ölseydim” dedi. Sanık Erhan Kurdal ise, “Aileden özür diliyorum” dedi. Kararını açıklayan mahkeme heyeti sanıklar Erhan Kurdal ve Emra Yaşar’ı “kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme sanıkları ayrıca “Yağmaya teşebbüs” suçundan 29 yıl 3 ay hapis cezasına da çarptırdı. Mahkeme sanıklara iyi hal indirimi de uygulamadı. 

İTÜ'lü Halit'i öldürenler müebbet hapse çarptırıldı
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