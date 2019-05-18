İstismarcıya emsal gibi ceza: 30 yıl hapis

Hilal YILDIRIM

İstanbul’da eşinden boşanan kadın, Selim Karataş ile birlikte yaşamaya başladı. Kadının 11 yaşındaki kızı K.S. de annesinin yanına gelerek 1-2 ay kaldı. İddiaya göre Karataş, küçük kızın ağzını eliyle kapatıp, “Annene söyleme seni öldürürüm” diyerek tehdit etti. Ardından da cinsel istismarda bulundu. K.S.’nin olayı anlattığı öz babası R.S. şikayetçi oldu. İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi’nde Selim Karataş hakkında ‘sarkıntılık suretiyle cinsel istismar’ suçundan dava açıldı. Son duruşmada savcı, Yargıtay içtihatlarına göre suçun sarkıntılık düzeyini aştığı belirterek sanığın ‘çocuğa cinsel istismar’ suçundan cezalandırılmasını istedi.

‘Bakmakla yükümlü'

Mütalaada savcı, mağdurun annesi gibi Karataş’ın bakım yükümlülüğü altında olduğuna dikkat çekti. K.S.’nin babası da “Kızım psikolojik tedavi görüyor, geçmişini unutamıyor. Ceza almasını istiyorum” dedi. Dosyayı karara bağlayan hakim sanığı 12 yıl hapse çarptırdı. Mahkeme heyeti suçun bakım sorumluluğunda olan birine karşı işlenmesinden dolayı cezayı 30 yıla yükseltti.