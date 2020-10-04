İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor? Pandemi işten çıkarma yasağı süresi uzadı mı?

Pandemi döneminde işçi ve işverenin haklarını korumak amacıyla işten çıkarma yasağı kanunu düzenlenmişti. İşten çıkarma yasağı süresi bu dönemde birkaç kez uzatıldı. İşten çıkarma yasağına ilişkin alınan son kararlar ise geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de yayımlandı.

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI NE ZAMAN BİTİYOR?

Cumhurbaşkanı kararına göre; 4857 sayılı İş Kanunu uyarınca işverenin 3 aylık süre ile çalışanını işten çıkarma yasağı, 17 Eylül 2020'den itibaren 2 ay daha uzatıldı.

PANDEMİ İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI UZADI MI?

İş Kanunu'na 16 Nisan 2020 tarihinde eklenen geçici madde ile iş veya hizmet sözleşmelerinin, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller, iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, iş yerinin faaliyetinin sona ermesi, işin sona ermesi halleri dışında, 3 ay süreyle işveren tarafından feshedilmesi yasaklandı. İşverene, çalışanı 3 aylığına ücretsiz izne ayırma imkanı veren geçici maddede, Cumhurbaşkanına da bu süreleri, 30 Haziran 2021'e kadar her defasında en az üçer aylık sürelerle uzatma yetkisi verildi. Bu madde uyarınca, 17 Nisan'da uygulanmaya başlayan işten çıkarma yasağı, 17 Ağustos'tan itibaren geçerli olmak üzere 1 aylığına uzatılmıştı. Bu süre 17 Eylül'de sona erecekti. Yeni karar ile yasak 17 Kasım'a kadar devam edecek.

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI NEDİR?

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle karantina sürecinin başlamasının ardından birçok iş yeri kapatıldı ve sayısız vatandaş işsiz kaldı. Diğer yandan hali hazırda olan bazı iş yerleri de çalışanlarıyla birlikte ayakta durmakta zorlanıyor. Bu nedenle koronavirüsün ekonomik ve sosyal etkilerini en aza indirmek ve vatandaşı mağdur etmemek adına yeni bir kanun teklifi kabul edilerek yasalaştı. Kanun teklifine göre iş yerleri çalışanının 3 ay işten çıkaramayacak.

İşletmeler üç ay süreyle işçi çıkartamayacak. Her türlü iş sözleşmesinin, ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırılık halleri dışında, 3 ay süreyle işveren tarafından feshedilmesi yasak olacak, bu süre üç ay daha uzatılabilecek.

İşsizlik ödeneğinden yararlanmayan işçilere günlük 39.24 TL nakdi ücret desteği verilecek.

Zorlayıcı sebep gerekçeli kısa çalışma başvuruları için uygunluk tespitinin tamamlanması beklemeksizin işverenin beyanı doğrultusunda kısa çalışma ödeneği gerçekleştirilecek.