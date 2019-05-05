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  3. İşte en güzel Ramazan manileri! En beğenilen ramazan manilerini sizler için derledik!

İşte en güzel Ramazan manileri! En beğenilen ramazan manilerini sizler için derledik!

İşte en güzel Ramazan manileri! En beğenilen ramazan manilerini sizler için derledik!

‘Ramazan manileri nelerdir?’ sorusu merak edilen konular arasında yer alıyor. Ramazan ayı halkımız tarafından heyecanla beklenen bir aydır. Bu ayda her şey büyük bir sevgiyle yapılır. Ramazan ayı aynı zamanda manileri ile de ünlüdür. Ramazan ayında sokaklarda ve televizyon kanallarında manilere sık sık rastlanır. Peki, ramazan manileri nelerdir?

Ramazan manileri, sahur vakti insanları uyandırmak için davul çalan kişilerin söylediği sözlerdir. Bu maniler genellikle 4 satırdan oluşmaktadır. Birbiriyle uyumlu olan bu cümleleri ramazan davulcuları halkı uyandırmak için söylerler. Ramazan davulcularının kendi doğaçlaması olabileceği gibi belli başlı bilinen maniler de bulunmaktadır. Bunların örneklerini haberimizde sizlerle paylaştık. 

İŞTE EN GÜZEL RAMAZAN MANİLERİ

- Akşam ezanı dinlemek

 Sahur vakti yemek yemek

 Ramazana mahsus şeydir

 Gece davulcu söylemek

 

 - Aldanma sağa sola

 Gel gidelim hak yola

 Güzel oruç tutanın

 Âkıbeti hayrola.

 

 -  Arnavut musun Tatar mısın?

 Ekşili çorba yapar mısın?

 Sana davul çalıyorum amma

 Acaba sen oruç tutar mısın?

 

- Besmeleyle çıktım yola

 Selam verdim sağa sola

 A benim ağalarım

 Ramazanınız mübarek ola.

 

 - Bekçiniz kapıya geldi

 Cümlenize selam verdi.

 Darılmayın iki gözüm

 Bahşişin almaya geldi.



 

 -  Bu gece ayın evveli

 Açıldı İslâm’ın gülü

 Geldi Mubarek ramazan

 Mesrur etti cân ü dili.

 

 - Bu aya sultan ay derler

 Kaymak ile baldan yerler

 Ezelden adet kılınmış

Bekçiye bahşiş verirler.

 

 - Davulun içi pekmez

 Çalarım fakat ötmez.

 Bir bahşiş vermezseniz

 Davulcu buradan gitmez.

 

 - Bu aya hürmet gerek

 Nîmete şükür gerek

 Mübârek Ramazan’da

 Hakka ibâdet gerek.

 

 - Çatal kaşık elimde

 Besmele var dilimde

 Fazla kaşık salladım

 Bir sızı var kolumda

 

 - Cebimin ağzı dardır

İçinde şeker vardır.

Sabreyle aman gönül

İftara neler vardır?

 

 - Duvardan kedi atladı

Bekçinin ödü patladı.

Merak etme bekçi baba

 Bey kesesini yokladı.

 

 - Eski cami direk ister

 Söylemeye yürek ister

 Benim karnım tok ama

 Arkadaşım börek ister.

 

 - Ezanlar hep okundu

İftarlığım lokumdu

Aç karnına çok yedim

Bana biraz dokundu.

 

- Gökyüzünün melekleri

Devran eder felekleri

Bu ayda ikram edenin

Zayi olmaz emekleri

 

 - Günâhın olsa yığın

Yine de O’na sığın.

Gazabından fazladır

Rahmeti Allahımın.

 

- Hakk’ın bize ihsanısın

Hem ayların sultanısın

Sen bir saadet kânısın

Ey mâhı sultan merhaba.

 

-  Halayıklar halayıklar

Ocak başında uyuklar

Davulumun sesini duyunca

Pirincin daşını ayıklar.

 

- Hava sıcak terlerim

Birçok mâni derlerim

Davet verdim bu akşam.

Sizleri de beklerim.

 

- Yaram derindir eşme.

Aman derdimi deşme

Sahurda börek yoktu.

Gözlerim oldu çeşme.

 

-  Yemekler boldur gayet

Beni de edin davet

Birlikte yer içeriz

Şöyle ederiz sohbet.

 

- Yün yatakta yatarız

Yapma çiçek satarız

Biraz bekle davulcu

Şimdi bahşiş atarız.
 

 

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