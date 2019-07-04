İstanbul'un en iyi ve en kötü plajları

Verilere göre İstanbul’da aralarında Büyükada ve Kınalıada’nın da bulunduğu toplam 11 plajda denize girmek “Kötü” olarak değerlendirilirken, 10 plajda denize girmek “Mükemmel”, 60 plajda ise denize girmek “İyi” olarak derecelendirildi.

İşte ilk 5 mükemmel plaj:

1- Silivri’de Uyumkent Sitesi Önü

2- Semizkum Basınkent 4 Site önü

3- Parkköy Sitesi önü, Baskent Sitesi

4- Büyükçekmece’de Mimar Sinan sahili

5- Şile’de Uzunkum Plajı

Kötü plajlar da şöyle sıralandı:

1- Beylikdüzü’nde West İstanbul Marina

2- Bakırköy’de Yeşilköy Plajı

3- Beykoz’da Riva Elmas Burnu

4- Kınalıada’da Su Sporları Kulübü

5- Büyükada Yörükali Plajı

Haziran tarihin en sıcak ayı oldu

Son uydu gözlemleri, Haziran’ın dünya genelinde tarihin en sıcak ayı olduğunu gösterdi. Haziran’daki ortalama sıcaklığın, 2016’daki rekoru 0.1 derece aştığını gösteriyor.