İstanbul'un en iyi ve en kötü plajları
Sağlık Bakanlığı, Türkiye’nin plajlarında yaptığı analiz sonuçlarını Yüzme Suyu Takip sistemi adı verilen sitede yayınlamaya başladı.
Verilere göre İstanbul’da aralarında Büyükada ve Kınalıada’nın da bulunduğu toplam 11 plajda denize girmek “Kötü” olarak değerlendirilirken, 10 plajda denize girmek “Mükemmel”, 60 plajda ise denize girmek “İyi” olarak derecelendirildi.
İşte ilk 5 mükemmel plaj:
1- Silivri’de Uyumkent Sitesi Önü
2- Semizkum Basınkent 4 Site önü
3- Parkköy Sitesi önü, Baskent Sitesi
4- Büyükçekmece’de Mimar Sinan sahili
5- Şile’de Uzunkum Plajı
Kötü plajlar da şöyle sıralandı:
1- Beylikdüzü’nde West İstanbul Marina
2- Bakırköy’de Yeşilköy Plajı
3- Beykoz’da Riva Elmas Burnu
4- Kınalıada’da Su Sporları Kulübü
5- Büyükada Yörükali Plajı
Haziran tarihin en sıcak ayı oldu
Son uydu gözlemleri, Haziran’ın dünya genelinde tarihin en sıcak ayı olduğunu gösterdi. Haziran’daki ortalama sıcaklığın, 2016’daki rekoru 0.1 derece aştığını gösteriyor.