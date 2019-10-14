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  3. İstanbul'daki patlama sesi polisleri alarma geçirdi

İstanbul'daki patlama sesi polisleri alarma geçirdi

İstanbul'daki patlama sesi polisleri alarma geçirdi

Beyoğlu'nda bir iş yerinin önünde patlama gerçekleşti. Patlamanın parça tesiri olamayan el yapımı patlayıcıdan kaynaklandığı bildirildi.

Beyoğlu Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, Hacı Ahmet Mahallesi Atalay Sokak'ta, dün 23.30 sıralarında patlama sesinin duyulması üzerine bölgeye polis ekiplerinin sevk edildiği belirtildi.

Olay yerinde yapılan incelemede, etrafı koli bandıyla sarılı, kısmen yanmış pet şişe bulunduğu aktarıldı.

Patlamanın, parça tesiri yapacak nitelikte olmayan el yapımı patlayıcıdan kaynaklandığı, olayın faillerinin yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.

(AA)

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