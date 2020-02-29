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  3. İstanbul'da şehir hatları vapurları gece de hizmet vermeye başladı

İstanbul'da şehir hatları vapurları gece de hizmet vermeye başladı

İstanbul'da şehir hatları vapurları gece de hizmet vermeye başladı

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi'nce (İBB)  karar verilen şehir hatları vapurlarının cuma ve cumartesi geceleri de hizmet vermesi uygulaması başladı. Gece saatlerinde vapurları kullanan vatandaşlar uygulamadan memnun olduklarını dile getirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) geçtiğimiz günlerde şehir hatlarının Cuma ve Cumartesi geceleri sabaha kadar çalışması yönünde karar aldı. Kararla birlikte bu geceden itibaren uygulama hayata geçirildi. Bu gece başlayan uygulama ile ilk sefer 01.30'da Kadıköy'den Beşiktaş'a düzenledi. Beşiktaş'ta yolcularını indiren vapur, 02.05'te ise Beşiktaş'tan yolcu alarak Kadıköy'e hareket ulaştı. Seferlerin, Cuma ve Cumartesi geceleri her saat başı yapılacağı öğrenildi.

Enis Güler isimli yolcu uygulamadan memnuniyetini dile getirerek, "Daha önce Avrupa yakasına gelmekte kafamızda hep bir soru işareti oluyordu. Kartal'da oturuyorum. Kadıköy'den Kartal'a ulaşım vardı. Şimdi Avrupa yakasına gelmekte kafamızda herhangi bir soru işareti kalmadı. Bugün ilk defa deneyeceğiz" ifadelerini kullandı.

(DHA)


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