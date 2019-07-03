Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,6256
  • 6,34
  • 257.555
  • 100.168
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. İstanbul'da organ ticareti operasyonu: 4 gözaltı

İstanbul'da organ ticareti operasyonu: 4 gözaltı

İstanbul'da organ ticareti operasyonu: 4 gözaltı

Esenyurt'ta özel bir hastaneye organ ticareti iddiasıyla düzenlenen operasyonda 1'i İsrailli 4 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı kişilerce sosyal medya üzerinden organ ticareti yapıldığı iddiasıyla ilgili çalışma başlattı. Organını 10 bin dolara satmak isteyen Suriyeli bir kişi ile bu organın alıcısı olduğu ileri sürülen İsrail uyruklu bir şüpheliyi yakın takibe alan emniyet güçleri, yapılan teknik ve fiziki takibin ardından Esenyurt'ta özel bir hastaneye operasyon düzenledi.

Hastaneye yapılan baskında, böbrek alıcısı olduğu saptanan İsrail uyruklu Nimer H. (50), böbreğini İsrailli alıcıya satmak isteyen Suriye uyruklu Ahmed Z. (32), organ ticareti yapan organizatör ve tercüman Yusuf E. (49) ile ameliyatı gerçekleştirmeyi tasarlayan doktor Hayri G. (46) yakalandı. 4 şüpheliden İsrail uyruklu Nimer H. sınır dışı edilmek üzere emniyete götürülürken, tercüman Yusuf E. ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Böbreğini satışa çıkaran Suriye uyruklu Ahmed Z. ile ameliyatı gerçekleştirecek olan doktor Hayri G. ise tutuklandı.

İHA

 

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Unutulmaz sanatçı Kemal Sunal'ın ölüm yıl dönümü
Mesut Özil ile Amine Gülşe'yi orada görenler büyük şaşkınlık yaşadı!
Yatırım yapmıyorum yatıyorum  
Melisa Şenolsun Mafya olmak istiyor
Diriliş Ertuğrul'un yıldızı Engin Altan Düzyatan'dan trafiğe 200 bin TL'lik çözüm
<p>Kolombiya´da, mahallede rampa çıkarken arıza yapıp, geriye kaçan minibüs, duvarlara çarparak hızl

Feci Şekilde Can Vermekten Son Anda Kurtuldu!

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Fortune 500: Türkiye’nin en büyük şirketleri açıklandı

Dünyanın tek parça en büyük taban mozaiği ziyarete açılacak