13 Haziran 2019 Perşembe 07:45 | Son Güncelleme: 13 Haziran 2019 Perşembe 07:50
İstanbul'da meydana gelen sağanakta sele kapılan kedi, belediye işçisi sayesinde hayata döndü
İstanbul Pendik, Kartal ve Tuzla’da kuvvetli yağış etkili oldu. Pendik’te yollar göle dönerken D-100’de trafik durdu. İtfaiye yollardaki su birikintisini müdahale etti. Bir belediye çalışanı sel sularına kapılan yavru kediyi fark etti.
İsminin Metin olduğu öğrenilen belediye işçisi kediyi boğulmak üzereyken sudan çıkarttı. Belediye işçisi suni teneffüs yaparak kediyi hayata döndürdü. Miyavlamaya başlayan kediyi masaj yapıp havlu ile kuruladı.