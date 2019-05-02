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İstanbul'da 'masa örtüsü' tartışması kanlı bitti

İstanbul'da 'masa örtüsü' tartışması kanlı bitti

Levent'te aynı iş yerinde çalışan 3 arkadaşın masa örtüsü tartışması çıkışta kavgaya dönüştü. Kavgada 1 kişiyi öldüren 2 kişiyi de yaralayan M.C.G. tutuklanarak ceza evine gönderildi. Cinayet anının ise güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Olay Etiler Levent Çarşı'da geçen Cumartesi saat 00.50 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Nisbetiye Mahallesi, Nisbetiye Caddesi'nde bulunan bir restoranda çalışan garsonlardan 25 yaşındaki M.C.G. aynı yerde çalıştığı Suriye uyruklu Z.H (25) ile masa örtüsü serme sırası nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışmaya daha sonra iş arkadaşları Suriye uyruklu M.H ve V.A. da karıştı. Tartışma bir süre sonra son buldu. Tartışmanın ardından M.C.G. iş çıkışı Z.H'yi Levent Çarşı'da yürürken yanındaki silahı çıkartarak Z.H'ye ateş etti. Z.H. vücuduna isabet eden kurşunlarla olay yerinde hayatını kaybetti. Şüpheli daha sonra yaklaşık 200 metre ileride tartıştığı diğer iş arkadaşları M.H. ve V.A.'ya da rastladı. M.H ve V.A.'yı da vuran M.C.G daha sonra olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla M.H. ve V.A. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan V.A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayın ardından çalışma başlatan Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Şüphelinin bindiği taksiyi tespit eden ekipler olaydan kısa bir süre sonra M.C.G.'yi Şişli Büyükdere Caddesi üzerinde taksi içerisinde yakaladı. Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Araştırma Büro Amirliği'ne getirilen şüpheli M.C.G. Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na götürüldü.  Cinayet şüphelisi M.C.G. çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak ceza evine gönderildi.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Öte yandan cinayet anı ise bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde M.C.G arkadaşıyla.  yürürken arkasındaki Z.H.'ye biranda silahla ateş ettiği görülüyor. Olayın ardından ise M.C.G.'nin yanında bulunan arkadaşı  ile Z.H.'nin yanındaki kişinin kaçtığı görülüyor.

DHA

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