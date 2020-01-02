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  3. İstanbul'da kahreden görüntü: Donarak hayatını kaybetti

İstanbul'da kahreden görüntü: Donarak hayatını kaybetti

İstanbul'da kahreden görüntü: Donarak hayatını kaybetti

Fatih’te kimliği öğrenilemeyen bir kişi kaldırımda soğuktan donarak hayatını kaybetti.

Fatih Emin Sinan Mahallesi Yeniçeriler Caddesi üzerinde merdivenlerde hareketsiz bir şekilde yatan kişiyi gören vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri merdivende hareketsiz halde duran kişiye yaptığı ilk incelemede kişinin donarak hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay yeri inceleme ekipleri cesedin üzerinde incelemelerde bulundu. Üzerinden kimlik çıkmayan ve isminin İbrahim olduğu öğrenilen kişinin cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için savcının talimatıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

(İHA)

 


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