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İstanbul'da kaçak sigara operasyonu

İstanbul'da kaçak sigara operasyonu

İstanbul'da düzenlenen operasyonda, kaçak olduğu belirlenen 150 puro, 50 elektronik sigara ile 2 bin 200 paket ve 20 bin dal sigara ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir şebekenin yurt dışından getirdiği kaçak sigaraları piyasaya sürerek haksız kazanç elde ettiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında Ümraniye'de operasyon düzenleyen ekipler, 1 iş yeri sahibini gözaltına aldı.

Adreste yapılan aramada, 150 puro, 50 elektronik sigara ile 2 bin 200 paket ve 20 bin dal sigara bulundu.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, savcılık talimatıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

AA


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