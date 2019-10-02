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  3. İstanbul'da aranan zanlılar Rize'de yakalandı

İstanbul'da aranan zanlılar Rize'de yakalandı

İstanbul'da aranan zanlılar Rize'de yakalandı

İstanbul'un Pendik ilçesinde 3 gün önce Tayfun Şilak'ın öldürülmesine ilişkin iki şüpheli Rize'de yakalandı.

İstanbul Jandarma Komutanlığı ve polis ekipleri, 3 gün önce Pendik ilçesi Ömerli Barajı yakınlarında bir erkek cesedinin bulunmasının ardından maktulün 27 yaşındaki Tayfun Şilak olduğunu tespit etti.

Şilak'ın darbedilerek hayatını kaybetmesine ilişkin çalışma başlatan ekipler, teknik ve fiziki çalışmanın ardından şüphelilerin kimliklerini belirledi.
Zanlıların Rize'de olduğunu belirleyen güvenlik güçleri, Rize'nin Pazar ilçesinde düzenlenen çalışma sonunda şüpheli M.M.Ö. ve O.Ö'yu yakaladı.
Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan, zanlıların Tayfun Şilak'ı öldürdükleri yönündeki iddiaları reddettikleri, olay günü Tayfun Şilak'ı Ömerli Barajı kıyısına götürerek darbettiklerini ve öylece bırakarak olay yerinden ayrıldıklarını söyledikleri kaydedildi.

(AA)

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