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  3. İstanbul'da 47 adrese dev şafak operasyonu!

İstanbul'da 47 adrese dev şafak operasyonu!

İstanbul'da 47 adrese dev şafak operasyonu!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şafak vakti Arnavutköy ve Eyüpsultan ilçelerinde operasyon gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda silah ve uyuşturucu ele geçirilirken hakkında gözaltı kararı olan şüphelilerde gözaltına alındı.

İstanbul’da Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri Arnavutköy ve Eyüp ilçelerinde daha önceden tespit edilen 47 adres ve hakkında gözaltı kararı olan 51 kişiyi yakalamak için şafak vakti operasyon gerçekleştirdi.

Önceden belirlenen adreslere polis ekipleri giriş yaptı. Uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen, hakkında gözaltı kararı olan çok sayıdaki şüpheli gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

IHA


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