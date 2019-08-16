İstanbul'da 10 aracın lastiğini patlatıp kaçtılar
İstanbul Güngören'de kimliği belirsiz kişi ya da kişiler park halindeki 10 aracın ön lastiklerini kestiler. Sabah evlerinden çıkıp işe gitmek isteyen vatandaşlar, araçların lastiklerinin patlak olduğunu görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Güngören’de park halinde bulunan toplam 10 aracın lastiği kimliği belirlenemeyen kişilerce patlatıldı. Alınan bilgiye göre, Güven Mahallesi Çalışlar Sokak'ta park halindeki 10 aracın lastiği kesici aletle patlatılmış halde bulundu.
Olayı öğrenerek dışarıya çıkan araç sahipleri durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri tutanak tuttu.
Polis ekipleri, araçların lastiğini patlatarak kaçan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.
AA