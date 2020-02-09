Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,0188
  • 6,591
  • 303.309
  • 121015
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. İstanbul Valisi Yerlikaya'dan 'Dünya Sigarayı Bırakma Günü' paylaşımı

İstanbul Valisi Yerlikaya'dan 'Dünya Sigarayı Bırakma Günü' paylaşımı

İstanbul Valisi Yerlikaya'dan 'Dünya Sigarayı Bırakma Günü' paylaşımı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, '9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü' dolayısıyla 'Sigara hem size hem de sevdiklerinize zarar veriyor. Sağlıklı bir hayat için sevdiklerinize sarılın, sigarayı bırakın.' mesajını paylaştı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, kendi veya yakınları sigara içen, içmeyi bırakan ya da bırakmak isteyen vatandaşların, sigaranın zararlarına ilişkin düşüncelerinin yer aldığı bir video yayımladı.

Vali Yerlikaya ayrıca, "Sigara hem size hem de sevdiklerinize zarar veriyor. Sağlıklı bir hayat için sevdiklerinize sarılın, sigarayı bırakın." ifadelerini kullandı.


Cem ve Serenay aşkına Defne'den olay yorum!
Aslı Enver'in gizemli paylaşımı sosyal medyayı salladı!
Müge Boz'dan ilk açıklama
Demet'te görüntü var, ses yok!
Serdar Ortaç'tan boşanan Chloe'ye teklif yağıyor!

MSB Paylaştı: ´Türk Milletinin Gücüyüz´

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Soğuk hava ve rüzgar migreni tetikler

Sınırları zorlayan kaçakçılık yöntemleri gümrüğe takıldı