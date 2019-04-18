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  3. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yangın paniği

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yangın paniği

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yangın paniği

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi’nde meydana gelen yangın paniğe yol açtı.

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Olay, Radyoloji bölümünde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Radyoloji bölümünde bulunan Emar (MR) cihazında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yanma meydana geldi. Hastane personeli durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Cihazda meydana gelen yanma hastane personelinin müdahalesiyle söndürüldü. Hastane içerisinde bulunan hastalar dışarı çıkarıldı. Meydana gelen yanma kısa süreli paniğe yol açtı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri gerçekleştirdiği kontrollerin olay yerinden ayrıldı.  

İHA

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