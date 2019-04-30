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  3. İstanbul Tuzla'da bir tersanede yangın çıktı

İstanbul Tuzla'da bir tersanede yangın çıktı

İstanbul Tuzla'da bir tersanede yangın çıktı

Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangına, olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etmeye başladı

Tuzla'da henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangına, olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etmeye başladı.

Alınan bilgiye göre, Evliya Çelebi Mahallesi Tersaneler Caddesi'ndeki Seden Tersanesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen 7 takım itfaiye ekibi, yangına müdahale etmeye başladı.

Polis ekipleri, çevrede güvenlik tedbiri alırken olası bir olumsuzluğa karşı sağlık ekipleri ise olay yerinde hazır bekletiliyor.

(AA)

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