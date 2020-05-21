21 Mayıs 2020 Perşembe 17:27 | Son Güncelleme:
İstanbul trafiğinde yoğunluk! Durma noktasına geldi...
İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamalarının sona ermesinin ardından son günlerde trafikte yaşanan yoğunluk dikkat çekiyor. E-5 karayolunda yoğunluk oluşurken, trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Oluşan trafik ise korona virüs öncesini aratmadı.
İstanbul trafiği, son zamanların en yoğun anlarından birini yaşıyor. Saat 17.00 itibariyle İstanbul trafik yoğunluk haritasına göre, trafik yoğunluğu yüzde 53'e ulaştı.
Trafik yoğunluğu özellikle Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde 15 Temmuz Şehiter Köprğüsü girişinde, D-100 Karayolu Cevizlibağ ile Küçükçekmece arasında, Basın Ekpres Yolu'nun TEM Otoyolu bağlantısında yoğun trafik yaşanıyor.
Yollarda trafik kimi zaman durma noktasına geldi.
Toplu taşıma kullanmak isteyen vatandaşlar da üst geçitlerde yoğunluk oluşturdu.