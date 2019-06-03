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03 Haziran 2019 Pazartesi 12:21 | Son Güncelleme: 03 Haziran 2019 Pazartesi 12:21

İstanbul trafiğinde sıra dışı Pazartesi manzarası

İstanbul trafiğinde sıra dışı Pazartesi manzarası

Bayram tatili nedeniyle vatandaşlar memleketlerine ve tatil yerlerine akın edince İstanbul trafiğinde her Pazartesi gününün aksine görülmemiş manzaralar ortaya çıktı. İstanbul trafiğinin kilit noktalarından biri olan ve sabahın ilk saatlerinden itibaren durma noktasında ilerleyen D100 kara yolu Bostancı mevkisinde trafiğin sakin ve akıcı halde olması görenleri şaşırttı. İstanbul trafiğinin boş hali havadan görüntülendi.

Bayram tatilinin hafta sonuyla birleşmesi nedeniyle İstanbul’da yaşayan vatandaşların önemli bir kısmı kentten ayrılarak tatil yerlerine ve memleketlerine gitti. Cuma günü okul çıkışı ve cumartesi günü LGS sonrası İstanbul’dan ayrılanların oluşturduğu yoğunluk, yerini sakinliğe bırakmış durumda. Pazartesi günü sabahın ilk saatlerinden itibaren yoğunluk nedeniyle sıkışan ve trafiğin neredeyse durma noktasına geldiği D100 karayolu Bostancı mevkisi, belki de en sakin dönemlerinden birini yaşıyor. Yol üzerindeki trafik yoğunluğunun yok denecek kadar az olması ve trafiğin oldukça akıcı bir şekilde ilerlemesi, görenleri hayrete düşürüyor.

D100 kara yolundaki trafiğin son durumu ise İhlas Haber Ajansı (İHA) tarafından havadan görüntülendi. Görüntülerde trafiğin her iki yönde de sorunsuz ilerlediği ve yoğunluğun yok denebilecek kadar az olduğu görülüyor.

Öte yandan saat 09.30 itibariyle trafik yoğunluğu yüzde iki olarak kaydedildi.

(İHA)

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