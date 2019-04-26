İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Aksu, Orhan Gencebay'ın oğlunu ziyaret etti

Aksu yaptığı yazılı açıklamada, dün saat 22.00 sıralarında Güngören Esnaf Odası'na kayıtlı bir taksinin şoförü tarafından ülkenin değerli sanatçısı Orhan Gencebay'ın oğlu Gökhan Gencebay'a sözlü ve bıçaklı saldırı olduğunu öğrendiklerini belirtti.

Bunun üzerine sektörleri adına dün gece yarısı Gayrettepe'de kaldığı hastaneye gidip Gencebay ve annesi Sevim Emre'ye geçmiş olsun dileklerini ilettiklerini anlatan Aksu, "Hiç istemediğimiz, tasvip etmediğimiz ve tamamen sektörümüze zarar veren bu olaydan ötürü kıymetli Gencebay ailesinden özür diledik. Durumunun iyi olması bizi sevindirdi. Allah'tan acil şifalar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Olayın takipçisi olacaklarını vurgulayan Aksu, açıklamasında şunları kaydetti:

"Ziyaretimizde kendilerine de ifade ettiğimiz üzere olayın bizzat takipçisi olacağımızı bildirmek isterim. Öte yandan yaşanılan bu olayda, taksi şoförünün daha önceden de sabıkası olduğunu öğrendik. Bu, bizim uzun süredir dile getirdiğimiz denetim eksikliklerini, sektörümüzde standartların bir türlü oluşturulamamış olmasını da tekrar gün yüzüne çıkardı. Biz 52 bin çalışandan oluşan bir sektörüz, ancak içimizde maalesef denetim eksiklikleri dolayısıyla bu tür sabıkalı insanlar da kaçak çalışabiliyor. Bunun önüne geçilmesi için hem İçişleri Bakanlığını hem de Emniyet Genel Müdürlüğünü iş birliğine davet ediyoruz. Yaşanan elim olaydan dolayı üzüntümüzü tekrar belirtmek isteriz."

- Olay

Gayrettepe Mahallesi Yıldız Posta Caddesi'nde, Gencebay ve arkadaşı, bindikleri taksinin şoförü D.E. ile yola çıktıktan sonra tartışmıştı. Bir süre sonra yol kenarına park ettiği aracından inerek kavga ettiği Gencebay'ı sağ göğsünden bıçaklayan D.E, polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Olayda yaralanan Gökhan Murat Emre Gencebay, kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınmıştı.