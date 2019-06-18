İstanbul seçimine de bahis açmışlar

Soner KAN

14 Haziran’da Adana, Mersin, Hatay ve Muğla’daki eşzamanlı operasyonlarda elebaşı Ümit T. ile sağkolu olan kardeşi Onur T.’nin de aralarında bulunduğu 38 kişi yakalandı, 5'i tutuklandı. Aramalarda 140 bin lira, 11 tam, 3 yarım ve 208 gram altınla 5 lüks otomobile el konuldu. Şebekenin sadece spor karşılaşmaları değil, 23 Haziran’da İstanbul’da tekrarlanacak olan büyükşehir belediye seçimi için de bahis açtığı ortaya çıktı.

ÇETENİN GÜNLÜK KAZANCI 250 BİN TL

Yasadışı bahis oynatarak günlük 250 bin lira kazanan çetenin, bu parayı paravan şirketlerle KKTC’ye kaçırdığı belirlendi. Para transferi için üniversite öğrencileriyle maddi durumu kötü olan gençlerin banka hesaplarından işlem yapan şebekenin, hesap sahiplerine 2 bin, onları bulan elemanlarına da 5 bin TL ödediği tespit edildi.