İstanbul Otogarı'nın kolonları korkutuyor

İstanbul Bayrampaşa’daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nı taşıyan ve zarar gören beton kolonlar, özellikle İzmir’deki 6.6’lık deprem sonrası endişe yarattı. Vatandaşlar, Yenikapı-Atatürk Havalimanı metro hattının da geçiş güzergahında bulunan otogarın şüpheli durumunu sorgulamaya başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimi daha önce tamamen yenilediklerini duyurdukları otogarın depreme dayanıklı olup olmadığı konusunda ise açıklama yapmadı.



Kolonlardaki açık demirlerin paslandığı görüldü.