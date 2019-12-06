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  3. İstanbul merkezli 7 ilde FETÖ'nün mali yapılanmasına operasyon

İstanbul merkezli 7 ilde FETÖ'nün mali yapılanmasına operasyon

İstanbul merkezli 7 ilde FETÖ'nün mali yapılanmasına operasyon

İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) finansal destek sağladıkları ve ByLock kullanıcısı oldukları iddia edilen 9 şüpheli gözaltına alındı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in talimatından sonra Bank Asya'ya para yatırdıkları, örgütün tepe yöneticilerine para aktardıkları ve şifreli mesajlaşma programı ByLock kullanıcısı oldukları belirlenen 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, İstanbul, Ankara, Antalya, Gaziantep, Manisa, Mersin ve Zonguldak'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda, şüphelilerden 9'u gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken diğer 16 zanlının yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

 


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