İstanbul Küçükçekmece'de trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı

Kaza; TEM Otoyolu Altınşehir istikameti Karşıkaya Caddesi üzerinde 02:00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 34 BJJ 684 plakalı otomobil, köprü üzerinde aşırı hız nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjü aşıp karşı şeride geçerek takla attı. Kazanın etkisiyle otomobilde bulunanlardan biri köprü üstünden TEM Otoyolu'na uçtu. Kazayı gören yoldan geçen sürücüler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri yaralanan 5 kişiyi hastaneye sevk ederken sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Mert Karakuş'un hayatını kaybettiği belirlendi. Kazadan geriye ölü ve yaralılara ait yola savrulan eşyalar ve ayakkabılar kaldı.

"BİR KİŞİ TEM'E DÜŞTÜ"

Görgü tanığı Ahmet Hıra, gazetecilere yaptığı açıklamada, aracı kaza anında havada gördüğünü belirterek “Araç içerisinden bir kişi TEM Otoyolu'na düştü. Ona orada sağlık ekipleri müdahalede bulundu. Arabada 6 kişi vardı, 1 tanesi hayatını kaybetti. Çok hızlı geliyorlardı. Ben de şaşırdım, kaldım.” ifadelerini kullandı.

Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı inceleme sonrasında Mert Karakuş'un cansız bedeni Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

DHA