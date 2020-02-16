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  3. İstanbul Kağıthane'de lüks cipe silahlı saldırı... Kurşun yağdırdılar

İstanbul Kağıthane'de lüks cipe silahlı saldırı... Kurşun yağdırdılar

İstanbul Kağıthane'de lüks cipe silahlı saldırı... Kurşun yağdırdılar

İstanbul Kağıthane'de lüks cipe düzenlenen silahlı saldırıya ait güvenlik kameraları ortaya çıktı.

Kağıthane, Osman Paşa Caddesi'nde dün saat 14.00 sıralarında meydana gelen olayda seyir halindeki lüks cipe kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaralanmış, şüpheli ise bir motosiklete binerek kayıplara karışmıştı. Saldırıya ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

SALDIRI ANI VE ŞÜPHELİLERİN KAÇIŞI GÜVENLİK KAMERASINDA

Saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerin caddeye geldiği anlar bir iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı. Şüphelilerin motosikletle cadde üzerine gelerek lüks cipi beklemeye başladığı ve cipin geldiği sırada şüphelilerden birinin silahını çıkartarak tetiğe bastığı görülüyor. Silahtan çıkan kurşunların cipte bulunan 2 kişiyi yaralıyor. Saldırıyı gerçekleştiren 2 şüpheli ise motosikletle olay yerinden kaçıyor.

(DHA)


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