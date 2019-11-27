İstanbul Havalimanı çevresinde kaçak otopark operasyonu

İstanbul Havalimanı'nın açılmasıyla birlikte yakın çevrede yoğun şekilde açılmaya başlayan ruhsatsız otoparklara yönelik bu sabah harekete geçildi.



Yaklaşık 450 jandarma personeliyle gerçekleştirilen operasyona İBB zabıta ekipleri, İSKİ , BEDAŞ , SGK , Maliye ekipleri de katıldı. Büyük çoğunluğu Tayakadın Mahallesi'nde bulunan ve ruhsatsız olduğu belirlenen otoparklar mühürlendi.

Elektrik ve suları kesildi. Sigortasız işçi çalıştıranlar ve eksik evrakları bulunanlarla ilgili işlem yapıldı.



Jandarma ekiplerinin yoğun güvenlik önlemleri altında süren operasyonda ruhsatsız otoparklarda bulunan araçların yasal otoparklara çekileceği öğrenildi.

DHA