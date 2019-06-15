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  3. İstanbul Beşiktaş'ta trafik kazası: 2 yaralı

İstanbul Beşiktaş'ta trafik kazası: 2 yaralı

İstanbul Beşiktaş'ta trafik kazası: 2 yaralı

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Nispetiye Mahallesi Aytar Caddesi'nde, sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 34 RH 5067 plakalı hafif ticari araç, aynı yönde seyreden 59 AAJ 561 plakalı otomobile çarptı. Çarpma sonucu, otomobil takla attı. Ters dönen otomobildeki 2 kişi çevredekilerin yardımıyla çıkarıldı.      

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.      

Takla atan otomobil, olay yerine çağrılan çekiciyle yoldan kaldırıldı. Hafif ticari aracın sürücüsü ise polis merkezine götürüldü.

(AA)

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