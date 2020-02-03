İstanbul Bayrampaşa'da iplik fabrikasında yangın: 1 itfaiyeci ağır yaralı

İstanbul Bayrampaşa'da bir iplik fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.



Alınan bilgiye göre, Terazidere Mahallesi Elmas Sokak'taki fabrikada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.



Yangına müdahale sırasında bir itfaiyeci düşerek ağır bir şekilde yaralandı. Yaralı itfaiye eri ambulansla hastaneye kaldırıldı.



İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.