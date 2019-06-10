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10 Haziran 2019 Pazartesi 16:49 | Son Güncelleme: 10 Haziran 2019 Pazartesi 16:49

Isparta'da fındık büyüklüğünde dolu yağışı

Isparta'da fındık büyüklüğünde dolu yağışı

Isparta’da öğleden sonra etkili olan fındık büyüklüğündeki dolu yağışı hasat öncesinde yetişen ürünlerde hasar oluşturdu. Kentte meydana gelen yağış özellikle kiraz hasadı öncesinde üreticiyi üzdü.

Edinilen bilgiye göre, Isparta’da bugün öğleden etkili olan dolu yağışı bazı bölgelerde yetişen ürünlerde hasar oluşturdu. Bölgede üretimi yapılan kirazın meyve erginlik dönemine denk gelen dolu yağışı, bazı bölgelerde hasara yol açtı. 
Bazı üreticiler sosyal medya üzerinde yaptıkları paylaşımda, “Kiraz soran olursa seneye deriz. Geçmiş olsun” ifadelerini kullandı. 

“MEYDANA GELEN HASAR YAPILACAK ARAŞTIRMA SONUCU NETLİK KAZANACAK” 

Isparta Ziraat Odası Başkanı Mustahattin Can Selçuk, kentte kısa sürede etkili olan dolu yağışı nedeniyle bazı bölgelerimizde hasar oluştuğu belirtti. Ziraat Odası Başkanı Selçuk yaptığı açıklamada, “İlimizdeki bazı bölgelerde dolu yağışı nedeniyle hasar olduğu bilgisine ulaştık ama henüz kesin hasar söylemek için erken. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri yağış sonrasında gerekli çalışmaları yaptıktan sonra net bir açıklama yapabiliriz” dedi. 
(İHA) 

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