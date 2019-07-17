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  3. Isparta'da feci kaza! 6 aylık hamile gelin, kaynana ve kayınpeder hayatını kaybetti

Isparta'da feci kaza! 6 aylık hamile gelin, kaynana ve kayınpeder hayatını kaybetti

Isparta'da feci kaza! 6 aylık hamile gelin, kaynana ve kayınpeder hayatını kaybetti

Isparta - Konya karayolunda otomobil ile cipin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden ve ailenin gelini olan Sevim Bayındır'ın 6 aylık hamile olduğu bildirildi.

Kaza, saat 17.45 sıralarında Isparta-Konya karayolunun 53. kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, Zekeriya Bayındır (59) yönetimindeki 32 EH 729 plakalı otomobil ile Berat Ç. idaresindeki 32 AAR 854 plakalı cip, yağışın etkisiyle kayganlaşan zeminde kafa kafaya çarpıştı. 

Kazada, cipin sürücüsü Berat Ç. yaralanırken, otomobil sürücüsü Zekeriya Bayındır, eşi Dudu Bayındır ve 6 aylık hamile gelini Sevim Bayındır olay yerinde hayatını kaybetti. Haber verilmesiyle birlikte olay yerine 112 Acil Servis, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. 

Yaralı sürücüye ambulansla Eğirdir Kemik, Eklem ve Rehabilitasyon Hastalıkları Hastanesi’ne kaldırılırken, araçta sıkışan hamile gelin, kaynana ve kayınpederin cenazeleri AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılarak hastane morguna sevk edildi. 

(İHA)
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. 

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