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  3. Isparta'da anne ve kızı, yan yatan otomobilde kurtarılmayı bekledi

Isparta'da anne ve kızı, yan yatan otomobilde kurtarılmayı bekledi

Isparta'da anne ve kızı, yan yatan otomobilde kurtarılmayı bekledi

Isparta’da yağışlı havada kayganlaşan zeminde sürücüsünün kontrolünden çıkarak yön levhalarına çarptıktan sonra yan yatan otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Talihsiz kazada yan yatmış şekilde kalan otomobilden çıkamayan yaralılardan biri ise sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre kaza, gece yarısı saat 01.30 sıralarında Halıkent Mahallesi Şehit Kenan Çaylı Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Ayşe N.’nin kullandığı 32 AAD 375 plakalı otomobil, yağışlı havada zeminin kayganlaşması sonucu kontrolden çıkarak refüjdeki yön levhasına çarptı. Savrulan otomobil yol ortasında yan yattıktan sonra güçlükle durabildi.

Kazada, Ayşe N. ile İkbal E. yaralandı. Çevredekiler tarafından durumun haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, yan yatan araçta sıkışan anne ve kızını kurtardı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yan yatan araç kurtarıcı yardımıyla kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

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