İşkenceci üvey anneden korkunç plan! Cesedini gömmek için saklamış

Bursa Gemlik’te önceki akşam polis, giriş kattaki dairede Suriyeli Muhammet H.’nin (9) cesedini buldu. Vücudunda kesik, darp ve yanık izleri olan çocuğun cansız bedeni Adli Tıp Morgu’na kaldırıldı. Baba Yahya H. (40) ile üvey anne Emine H. gözaltına alındı. Yahya H. ifadesinde, 10 Şubat akşamı eve geldiğinden eşinin kendisine “Muhammed öldü” dediğini belirterek şöyle konuştu: “Oğlumu ablasının elleriyle boğduğunu söyledi. Polisi aramak isteyince eşim boğazına bıçak dayayıp, ‘Polis bizi içeri atar. Ararsan kendimi keserim’ diyerek beni tehdit etti. Cesedi gömmeyi planladı. Ben de ‘tamam’ diyerek onu oyaladım, bir gün sonra polise gittim.”

BİZİ KAYNAR SUYLA YAKTI

Üvey anne Emine H. de Muhammed’in temizliğiyle ablasının ilgilendiğini, bu nedenle vücudundaki yanıkları görmediğini iddia ederek, küçük kızı suçladı. H.H. ise üvey annesinin kendisini ve kardeşini sürekli dövdüğünü ve kaynar suyla yakarak işkence yaptığını anlattı.

ÜVEY ÇOCUKLARI DÖVÜP DİLENDİRİYORDU

Üvey çocukların sürekli şiddete maruz kaldığını söyleyen ev sahibi Furkan Y., “Kadın kendi çocuklarına dondurma alırken, üvey olanlar onları izliyordu. Babaları yokken çocukları dövüp dilendiriyordu” dedi. Mahallelinin üvey anneyi daha önce şikayet ettiği de ortaya çıktı. Muhammed ile ablasının Yahya H.’nin ilk evliliğinden olduğu, Emine H.’den de 2 çocuğu bulunduğu öğrenildi.

ABLADA DA İŞKENCE İZİ

Abla H.H.’nin (14) de sırtında derin yanıklar bulunduğu tespit edildi. Küçük kız, Bursa Şehir Hastanesi’nin Yanık Ünitesi’nde tedaviye alındı.

(DHA - İHA)