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  3. İşkenceci koca öldürüldü

İşkenceci koca öldürüldü

İşkenceci koca öldürüldü

Ağrı Doğubayazıt'ta eşi ve kızına naylon poşeti eriterek işkence etmekten tutuklandığı cezaevinden 10 gün önce tahliye olan Ramazan İnanç öldürüldü.

Yaklaşık 5 ay cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edilen Ramazan İnanç, sokaktaki boş bir arazide 3 kurşunla öldürülmüş olarak bulundu.

13 KİŞİ GÖZALTINDA

İnanç’ın cezaevinden çıktıktan sonra eşinin amcası Mehmet Ali Akdağ’ın evine gittiği ve çıkan tartışmada Akdağ’ı bıçaklayıp kaçtığı belirlendi. Görgü tanıklarının ifadesine göre İnanç’ın üç otomobille olay yerine getirildiği ve burada darbedildikten sonra öldürüldüğü anlaşıldı. Polis ekipleri 3 otomobili terk edilmiş hale bulurken, bıçaklanan Akdağ’ın yakını 13 kişiyi gözaltına aldı. 


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