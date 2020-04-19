İşkenceci koca öldürüldü

Yaklaşık 5 ay cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edilen Ramazan İnanç, sokaktaki boş bir arazide 3 kurşunla öldürülmüş olarak bulundu.

13 KİŞİ GÖZALTINDA



İnanç’ın cezaevinden çıktıktan sonra eşinin amcası Mehmet Ali Akdağ’ın evine gittiği ve çıkan tartışmada Akdağ’ı bıçaklayıp kaçtığı belirlendi. Görgü tanıklarının ifadesine göre İnanç’ın üç otomobille olay yerine getirildiği ve burada darbedildikten sonra öldürüldüğü anlaşıldı. Polis ekipleri 3 otomobili terk edilmiş hale bulurken, bıçaklanan Akdağ’ın yakını 13 kişiyi gözaltına aldı.