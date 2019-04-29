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  3. İşçileri taşıyan midibüs otomobille çarpıştı: 12 yaralı var

İşçileri taşıyan midibüs otomobille çarpıştı: 12 yaralı var

İşçileri taşıyan midibüs otomobille çarpıştı: 12 yaralı var

Bolu'da işçileri taşıyan midibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 12 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, işçileri taşıyan Bedreddin C. idaresindeki 14 S 0109 plakalı midibüs, Bolu-Mudurnu kara yolunun Doğancı Mahallesi mevkisinde, karşı yönden gelen Onur Y. yönetimindeki 14 KM 890 plakalı otomobille çarpıştı. 

Kazada, araçta sıkışan otomobil sürücüsü ve otomobildeki bir kişi ile midibüsteki 10 işçi yaralandı. 

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) ekipleri sevk edildi. 

Otomobilde sıkışan 2 kişi, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu bulundukları yerden çıkarılarak ambulansla hastaneye götürüldü. Kazada yaralanan 10 işçi de sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. 

Midibüs sürücü Bedreddin C, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, kaza yapan araçlar olay yerinden çekildi. 

Hastanede tedavi altına alınan otomobil sürücüsü Onur Y. ve yanındaki kişinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. 

Midibüste bulunan işçiler, çalıştıkları fabrikanın önüne geldiklerinde aracın fabrikaya doğru döndüğü sırada otomobille çarpıştıklarını söyledi. 

(AA)

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