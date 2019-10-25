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  3. İş adamı Ömer Faruk Ilıcan cinayeti davasında 4 sanık hakkında müebbet hapis

İş adamı Ömer Faruk Ilıcan cinayeti davasında 4 sanık hakkında müebbet hapis

İş adamı Ömer Faruk Ilıcan cinayeti davasında 4 sanık hakkında müebbet hapis

Ankara'da silahlı saldırı sonucu öldürülen iş adamı Ömer Faruk Ilıcan cinayetine ilişkin 5'i tutuklu 9 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.

 Ankara 10. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanıklar ve avukatları katıldı. Mahkeme Başkanı, davanın karar aşamasına geldiğini bildirerek, sanıklara son savunmalarını yapması için söz verdi. Sanık ve avukatların beyanının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Şemsettin Özden'in "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "ateşli silahlar kanuna muhalefet" suçundan da 2 yıl hapisle cezalandırılmasına hükmetti. Heyet, sanık Abdurrahman Doğala'ya "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan müebbet, "ateşli silahlar kanuna muhalefet" suçundan da 1 yıl 9 ay 20 gün hapis cezası verdi.

Tutuksuz sanık Tarkan Kadooğlu ile tutuklu sanıklar Abdulbaki Kadooğlu ve Mehmet Emin Bülbül'ü "tasarlayarak öldürmeye azmettirme" suçundan müebbet hapse çarptıran mahkeme, ayrıca tutuksuz sanık Tarkan Kadooğlu'nun da tutuklanmasına hükmetti.

Sanık Lukman Menek'e "tasarlayarak kasten öldürmeye yardım" suçundan 15 yıl, "resmi belgede sahtecilik" suçundan da ayrıca 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Sanıklar Burhan Alpaya, Şanser Kadooğlu ve Tarkan Boyraz'ın ise üzerlerine atılı suçlardan beraatine hükmedildi.

AA

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