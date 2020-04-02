İrmik helvası tarifi nasıl yapılır? Sütlü irmik helvası malzemeleri ve püf noktası!

İrmik helvası tarifi ilgiyle takip ediliyor. Her damak zevkine uyan tatlıyı dondurma ile birlikte de yiyebilirsiniz. Akşam çayın yanından irmik tatlısı yapmak isteyenler malzemeleri merakla araştırıyor. Kolay yapımı gözleri doyuran sütlü irmik helvası malzemeleri ve püf noktası hakkında detaylı bilgi haberimizden ulaşabilirsiniz.

İRMİK HELVASI MALZEMELERİ NELERDİR?

- 2 su bardağı irmik

-1 su bardağı süt

- 1 su bardağı su

- 1 su bardağı toz şeker

- 1 çay bardağı sıvıyağ

- 1 çorba kaşığı tereyağı

- 1 çorba kaşığı dolmalık fıstık

SÜTLÜ İRMİK HELVASI TARİFİ

- İrmik helvasını lezzetli yapan şey karamelize edilmiş şekerdir. Karamelize edilmiş şekeri hazırlamak için sütü ve şekeri bir tencerede kısık ateşte, eriyene kadar karıştırın. Eridikten sonra karışımı ocaktan alın.

- Başka bir tencerede tereyağını eritin. Tereyağı eridikten sonra fıstığı ve irmiği ekleyin, kavrulana kadar karıştırın. İrmiğin rengi değişmeye başladığında, hazırlamış olduğunuz süt ve şeker karışımını ekleyin. Bunu yaparken çok dikkatli olun çünkü dökerken fazla ısı çıkacaktır.

- İrmikle süt, birlikte katı kıvama gelinceye kadar kısık ateşte pişirin. İyice katılaştığında pişirmeyi bırakın. Bir kaç kez karıştırın ve 10-15 dakika dinlenmeye bırakın.

- Helvanızı kaselere koyun, kaseleri tabağın üzerine ters çevirin ve helvanız kalıp olarak çıksın. Üzerine bir tutam kuruyemişle servis edebilirsiniz.