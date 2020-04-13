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  3. İranlı mankenin evinden çıkanlar şoke etti! Rezidansta aslan beslemiş

İranlı mankenin evinden çıkanlar şoke etti! Rezidansta aslan beslemiş

İranlı mankenin evinden çıkanlar şoke etti! Rezidansta aslan beslemiş

Bir ihbarı değerlendiren polis, İranlı manken Qazal Y.'nin evine baskın yaptı. Genç kadının rezidans dairesinde beslediği yavru aslan ile pitona el konuldu.

DEVRİM TOSUNOĞLU

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele ekipleri, Maslak’taki lüks bir sitede alımı, satımı ve ticareti yasak olan hayvan türlerinin beslendiği yönünde ihbar aldı. Müşteri kılığına giren sivil polisler, hayvan ticarete yapan şüphelilerle irtibat kurdu. İranlı Manken Qazal Y.’ye (22) ait rezidansta nesli tehlikede olan piton ve yavru aslan bulunduğu belirlendi. 10 Nisan’da yapılan baskın sırasında kaçmaya çalışan Qazal Y. ile beraberindeki Mohammed Ali R. ve Kain M. gözaltına alındı. Hayvanlara da el konuldu.

60 BİN LİRAYA ALDIM

Qazal Y., 9 bin dolara aldığı yavru aslanı hobi amaçlı beslediğini söyledi.

SERBEST KALDILAR

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na muhalefetten işlem yapıldı. Zanlılar daha sonra çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı.

Aslan yavrusu ve piton, Tarım ve Orman Bakanlığı İl Müdürlüğü’ne teslim edildi.


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