Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,6303
  • 6,2617
  • 255.95
  • 102908
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. İran sınırında 3 bin 540 paket kaçak sigara ele geçirildi

İran sınırında 3 bin 540 paket kaçak sigara ele geçirildi

İran sınırında 3 bin 540 paket kaçak sigara ele geçirildi

Van’ın Çaldıran ilçesinin İran sınırında 3 bin 540 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Çaldıran ilçesi Yücelen Mahallesi İran sınır hattından görev yapan jandarma ekiplerince Türkiye’ye atlı şahısların giriş yapmaya çalıştığı tespit edildi. Yapılan müdahale sonucunda, sınırı geçemeyeceğini anlayan şüpheli şahıslar atların üzerinde bulunan yükleri atarak İran tarafına kaçtı. Attıkları yükler içerisinde yapılan kontrolde, 3 bin 540 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak Çaldıran İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı.

İHA

 

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Ezgi'yi kızdıran anne ihmali
Aleyna Tilki'nin heykeli için hazırlıklar tamam
Hadise: Kadın sanatçıların arkasındayım
Amine'ye özel koruma
Rocky Balboa bu defa göçmen yetiştirecek

Şırnak´ta 6 teröristin öldürülme anı ilk kez yayınlandı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Sivaslı bıçak ustası yaptığı kurban bıçağıyla ağızları açık bıraktı!

Yok artık Şeyma Subaşı! İmza günü istekleri pes dedirtti