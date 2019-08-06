Iraklı iş insanını, kadınla tuzağa düşürüp rehin aldılar

Kent merkezinde yaşanan olayda iddiaya göre, Iraklı iş insanı M.J.O., 40 bin dolarını bir döviz bürosundaki hesabına yatırdı. Paradan haberdar olan Iraklı arkadaşı G.R.A. da iş adamı ile H.S. isimli kadın için bir kafeteryada randevu ayarlayıp, ikilinin tanışmasını sağladı.

M.O.J., buluşmanın ertesi günü kadının, Çiftlikköy Mahallesi'ndeki evine gitti. İkilinin yakınlaştığı sırada içeri M.E. ve H.S. isimli 2 kişi girdi. Ellerinde pompalı tüfek olan ikili, iş insanını rehin alıp, çıplak fotoğraflarını çekti ve 40 bin dolar istedi.

Korkuya kapılan Iraklı iş insanı, telefonla oğlunu arayarak, döviz bürosundaki parayı çekip, G.R.A. ve M.N.T.'ye teslim etmesini söyledi. Oğlu da parayı 25 bin dolar ve 80 bin TL olarak çekip, döviz bürosuna gelen şüphelilere teslim etti.

DÖVİZ BÜROSU ÇALIŞANININ DİKKATİ HER ŞEYİ ORTAYA ÇIKARDI

Durumdan şüphelenen döviz bürosu çalışanı, polisi aradı. Polis, hemen harekete geçerken, motosikletli yunus ekipleri, şüphelilerin kullandığı 06 plakalı otomobili belirleyip, takibe aldı. Otomobil, Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından durduruldu. G.R.A. ve M.N.T. gözaltına alındı.

Polisteki sorgularında suçlarını itiraf eden G.R.A. ve M.N.T.'nin ifadeleri ile güvenlik kamera görüntülerinin incelenmesi doğrultusunda soruşturmayı genişleten polis, tespit edilen 15 ev ve iş yerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda iş insanı M.J.O. kurtarılırken, H.S. adlı kadın ile M.E., M.Ş.K., N.Ö., H.Ö. ve H.S. yakalanarak, gözaltına alındı.

Baskında iş insanını rehin almakta kullanılan pompalı tüfek ile 7 fişek de el geçirildi.

Sorgularının ardından sevk adliyeye sevk edilen 8 şüpheli, mahkemece tutuklandı. Döviz bürosundan çekilen para da Iraklı iş insanına iade edildi.