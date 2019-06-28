İpek Öztürk Savaş'ın Çelişkiler isimli sergisi açıldı!

Kadın figürlerinin ön planda olduğu 30 adet tuval üzerine akrilik ve karışık teknikte eser izleyicilerin beğenisine sunuluyor. Resimlerinde figürlerin kedine ait hayal dünyasını ve çelişkilerini anlattığını söyleyen Öztürk, resmin kendisinde çocukluktan beri olan bir tutku olduğunu ve bu tutkunun her daim mekan ve zaman ayırmaksızın devam edeceğini belirtti.

İpek Öztürk Savaş’ın “Çelişkiler” adlı 5. Kişisel sergisi 30 Haziran 2019 tarihine kadar Acıbadem Taksim Hastanesi’nde gezilebilir.









İPEK ÖZTÜRK SAVAŞ KİMDİR?



1987 yılında Karadeniz Ereğli’de doğan Öztürk, orta öğrenimini Karadeniz Ereğli Anadolu Lisesi’nde tamamladı. 2010 yılında Ege Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü’nden mezun olan sanatçı, üniversite öğrenimi boyunca tasarım ağırlıklı çalışmalara önem verdi. Hollanda Wageningen Üniversitesi’nde kentsel tasarım dersleri alan Öztürk, 2014 yılında Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi’nde İşletme Yöneticiliği Yüksek Lisansını (MBA) tamamladı. Resim hayatına 13 yaşındayken Karadenizli ressam Mehmet Ali Özbaşakçı’dan aldığı desen dersleriyle başlayan Öztürk, yıllar içerisinde İzmir Resim Heykel Müzesi ve çeşitli atölyelerden aldığı sanat dersleriyle resme olan merakını pekiştirdi. Sanatçı Ayten Güreşçi’den sulu boya tekniğini öğrenen ve Sanat Eğitimcisi Oğuz Demir’in teorik ve uygulamalı sanat derslerine katılan genç sanatçı, şu ana kadar dört kişisel sergi açtı ve 30’dan fazla karma ve yarışmalı sergiye katıldı. Çeşitli yurt içi ve yurt dışı koleksiyonlarda eserleri yer almakta ve İzmir’deki atölyesinde çalışmalarına devam etmektedir.