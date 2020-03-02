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  3. İntihara kalkışan küçük çocuğu geride bıraktığı mektup kurtardı

İntihara kalkışan küçük çocuğu geride bıraktığı mektup kurtardı

İntihara kalkışan küçük çocuğu geride bıraktığı mektup kurtardı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde polis merkezi önünde buldukları intihar mektubu sonrası tüm çevreyi tarayan polis ekipleri, intihar etmek üzere olan çocuğu bularak ailesine teslim etti.

Olay dün öğlen saatlerinde Körfez Hereke bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre dün öğlen saatlerinde Hereke Polis Merkezi Amirliğinin giriş kapısının önüne bir mektup bırakıldı. Açtıkları mektupta annesinin ailesini terk etmesinden dolayı bir şahsın intihar edeceğinin yazılı olduğunu gören polis ekipleri çevrede inceleme başlattı. Çevre taraması sonrasında 12 yaşındaki bir çocuk, Hereke sahilindeki bir mesire alanında bulundu.

Son anda intihar etmekten polis ekiplerince kurtarılan çocuk, yapılan sağlık taraması sonrasında sağ salim ailesine teslim edildi.


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