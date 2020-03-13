İntihar yolundaki cinayete müebbet

Yaralı kurtulan sürücünün eşi Esra A. hayatını kaybetti. Batuhan A., 2011’de beraat etti ancak bu karar, Yargıtay 1. Ceza Dairesince bozuldu. Yüksek mahkeme davanın ‘kasten öldürme’ kapsamında değerlendirilmesini istedi. Yeniden yargılanan sanık 2014’te müebbet hapse çarptırıldı. Yargıtay bu kez de sanığın akli dengesinin araştırılması için kararı bozdu. Üçüncü kez yargılanan ve savunmasında “İntihar girişimi değil kaza, eşimle çok mutluyduk” diyen Batuhan A.’ya yine müebbet hapis cezası verildi.

AA