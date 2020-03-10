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İnternetteki yeni tehlike: Taşıyıcı annelik

İnternetteki yeni tehlike: Taşıyıcı annelik

Doğal yolla bebek sahibi olamayan ailelerin, internet sitelerine ‘taşıyıcı anne arıyorum' ilanı verdiği belirlendi.

Türk hukukunda suç sayılan taşıyıcı annelik için aracı şirketlerin de devreye girdiği, işlemlerin Kıbrıs ve Gürcistan’da gerçekleştirildiği ve tüm bunların maliyetinin ise 300 bin liraya kadar ulaştığı öğrenildi.

İSTERSE ÇOCUĞU VERMEZ

Doç. Dr. Hasan Sınar, “Taşıyıcı anne bebeği vermekten vazgeçerse karşıdaki aile hak iddia edemez” diyerek uyarıda bulundu. 

BEBEK SAKAT KALIR

Dr. İpek Ada, “Taşıyıcı anneden hepatit, HIV, viral, paraziter ve mantar gibi enfeksiyonlar geçebilir. Bunlar bebekte hayat boyu kalıcı hasarlara ve ölüme neden olabilir” dedi. 

DHA


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