Instagram dondurma işlemi nasıl yapılır? Instagram hesabı nasıl silinir?

Instagram dondurma işlemi nasıl yapılır? sorusu yoğun olarak aranan sorular arasında. En dinamik uygulama olan Instagram, kullanıcılarına hesap silme ve hesap dondurma şeçeneği sunuyor. Bu seçenek sayesinde Instagram kullanıcıları istedikleri zaman uygulamaya ara verebiliyor yada tamamen hayatından çıkarabiliyor. Yalnız hesap dondurma işlemi haftada 1 kez yapılabiliyor. Peki Instagram hesabı nasıl dondurulur? İşte tüyolar..

INSTAGRAM HESAP DONDURMA İŞLEMİ NASIL OLUR?

Hesabınıza giriş yaptıktan sonra, profil kısmına giriş yaparak Hesabımı geçici olarak kapat sayfasına gelin. Hesabınızı neden kapattığınızı belirtip, şifrenizi girmeniz gerekiyor. Son olarak da en altta "Hesabımı geçici olarak kapat" seçeneğine tıklayın. Hesabınızı kapattıktan sonra dönüş yapmak için Kullanıcı adı ve Şifrenize ihtiyacınız olacak. Bunları bir yere not edin. Eğer pişman olup hemen dönüş yapmak isterseniz, Instagram buna izin vermez. Hesabınıza ulaşmak için birkaç saat beklemeniz gerekecek.

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INSTAGRAM HESABI NASIL SİLİNİR?

Açılan pencerede kullanıcı ve şifrenizi yazarak giriş tuşuna basın. Gelen pencerede “Hesabını Neden Siliyorsun?” Sorusuna kendinize göre bir seçenek seçin. Ben “Başka bir şey” dedim.

Son olarak “Devam etmek için lütfen şifreni tekrar gir” kısmına şifreni yazdıktan sonra “Hesabımı Kalıcı Olarak Sil” diyoruz ve gelen uyarıda Tamam dediğimizde, İnstagram hesabımız tamamen silinmiş oluyor.

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HESABI KAPATTIKTAN SONRA AYNI HESAP ADIYLA YENİ HESAP AÇAMAZSINIZ

En azından Instagram, kullanıcı politikasında değişiklik yapmadığı sürece, aynı kullanıcı adı ile yeni bir hesap açamayacaksınız. Bununla beraber tekrar hesabınızı silmeden önce mutlaka fotoğraflarınızı yedeklemeniz gerektiğini hatırlatalım. Ayrıca hesabınızı tamamen silmeden, bir süreliğine geçici olarak kapatma veya bir diğer adıyla dondurma işlemini de gerçekleştirebilirsiniz. Eğer bir süre sonra kararınız değişirse, tekrar hesabınıza giriş yapabilir ve hesabınızı tekrar aktif edebilirsiniz.