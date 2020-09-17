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  • İngiltere'de şaşkına çeviren görüntü: Maske yerine boynuna yılan doladı
17 Eylül 2020 Perşembe 17:00 | Son Güncelleme:

İngiltere'de şaşkına çeviren görüntü: Maske yerine boynuna yılan doladı

İngiltere'de şaşkına çeviren görüntü: Maske yerine boynuna yılan doladı
İHA

İngiltere'de yılanı boynuna maske gibi dolayarak otobüse binen kişi, görenleri şaşkına çevirdi. Maske olarak yılan derisinin kullanılmasına izin verilmediğini belirten Bölge Ulaştırma Müdürlüğü, "Yolcular atkı, bandana gibi uygun kıyafetleri maske olarak kullanabilir. Ancak devletin yılan derisi kullanmaya izin vermediğini düşünüyoruz" dedi.

İngiltere'nin Manchester şehrinde yaşanan ilginç olayda, otobüse binen bir kişi koronavirüs tedbirleri kapsamında ağzına maske takmak yerine boynuna yılan doladı.

İHA'da yer alan habere göre, o anlara tanıklık eden başka bir yolcu, yılan hareket edene kadar şahsın garip bir maske taktığını düşündüğü belirtti. Durumun çok eğlenceli olduğunu vurgulayan yolcu, yılanın kmseyi rahatsız etmediğini de sözlerine ekledi.

"YILAN DERİSİ KULLANMAYA İZİN VERMEDİK"

Görüntüler üzerine açıklama yapan Bölge Ulaştırma Müdürlüğü Sözcüsü, devlet tarafından yılanın maske olarak kullanılmasına izin verilmediğinin altını çizdi.

Atkı, bandana gibi kıyafetlerin maske olarak kullanılabileceğini belirten sözcü, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Devlet tarafından yapılan açıklamada yüzü korumak için tıbbi maskenin zorunlu olmadığı belirtildi. Ancak bu açıklamanın yılan derisi kullanmaya izin verdiğini düşünmüyoruz, özellikle deri halen yılanın üzerindeyken”

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